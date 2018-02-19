Россия зовет Узбекистан в состав Совета по делам молодежи стран СНГ

Россия в 2019 году будет председательствовать в совете, и выглядит странным то, что Узбекистан - стратегический партнер РФ - до сих пор там не представлен

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Россия предлагает Узбекистану войти в состав Совета по делам молодежи государств — участников СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эту инициативу в рамках II Узбекско-российского молодежного форума, прошедшего в Ташкенте, озвучил заместитель директора Института молодежной политики и международных отношений, представитель базовой организации по делам молодежи стран СНГ Дмитрий Бункин. По его словам, на данный момент Узбекистан там не представлен. Однако если совет примет соответствующее решение, то республика сможет войти в него уже в этом году.

Sputnik Замдиректора Института молодежной политики и международных отношений, представитель базовой организации по делам молодежи стран СНГ Дмитрий Бункин

"Сейчас начинается новая программа по подписанию и разработке стратегии до 2030 года по развитию международного молодежного сотрудничества стран СНГ. Мы бы очень хотели, чтобы Узбекистан попал в рабочую группу, которая будет работать над этим документом, и впоследствии бы вступил в Совет по делам молодежи стран СНГ", — сообщил Бункин в интервью агентству.

© Sputnik/ Евгений Самарин В регионах Узбекистана создадут центры для реализации молодежных проектов

Россия в 2019 году будет председательствовать в совете, и, по словам Бункина, выглядит странным то, что Узбекистан — стратегический партнер РФ — до сих пор там не представлен.

Говоря о самом совете, Бункин отметил, что это хорошая коммуникационная площадка, которая работает уже на протяжении 14 лет. В рамках структуры реализуется целый ряд международных проектов. Так, один из крупных, который ведется в настоящее время, международный конкурс для стран СНГ, инициированный белорусской стороной. Он состоит из региональных и национальных этапов, проходящих в странах-участницах.

"Самые лучшие и талантливые ребята получат возможность выступить со своими проектами и защитить их на международной площадке. А это шанс получить соответствующую поддержку и найти партнеров по реализации", — пояснил собеседник.

Кроме того, заметил он, есть также ряд проектов, связанных с образованием. Это, например, учеба по обмену с целью повышения квалификации. Другие проекты направлены на организацию молодежных форумов, которые получают поддержку на государственном уровне.

Отметим, что среди направлений работы совета определены такие, как взаимодействие государственных органов и общественных объединений, осуществляющих государственную молодежную политику, реализация совместных двусторонних и многосторонних проектов по молодежной проблематике, совместная подготовка кадров.