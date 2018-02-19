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Аварийные службы работают на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области

На месте крушения Ан-148 в Московской области завершены поисковые работы

REUTERS / Maxim Shemetov
Общество
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Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (16)
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Оперативный штаб нашел почти пять тысяч обломков воздушного судна в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Поисковая часть операции на месте катастрофы самолета Ан-148 в Московской области, в результате которой погиб 71 человек, завершена. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

"Операция на месте крушения самолета завершена, подразделения выводятся в пункты постоянной дислокации", — сказал собеседник агентства

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Он уточнил, что всего с начала работ в районе падения Ан-148 было обнаружено почти пять тысяч обломков воздушного судна, они доставлены в ЛИИ имени Громова для изучения.

Территория, где проводились работы, передана по актам местным властям.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (16)
Теги:
Авиакатастрофа, Подмосковье, Московская область



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