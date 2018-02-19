В Астане покажут фильм о жизни казахов в Узбекистане

Героем одного из репортажей стал житель Ташкента, советник президента по социально-экономическим вопросам Узбекистана Турсынхан Кудайбергенов

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Казахстанцы сняли цикл фильмов о жизни своих соотечественников за рубежом. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Съемочная группа проекта побывала в Монголии, России, Узбекистане и Таджикистане, чтобы взять интервью у этнических казахов.

Героем одного из репортажей стал, в том числе и житель Ташкента, советник президента по социально-экономическим вопросам Узбекистана Турсынхан Кудайбергенов.

Таким образом, авторы фильмов хотели развеять миф о том, что казахи за пределами исторической родины занимаются исключительно черной работой.

Также в планах группы снять аналогичные фильмы, посетив Афганистан, Туркменистан, Иран и Китай.