Свыше 18 тысяч узбекистанцев исключены из черного списка экстремистов

Ранее местные СМИ сообщали, что из более чем 17 тысяч граждан Узбекистана, которые числились в списках членов религиозно-экстремистских течений, около 16 тысяч уже вернулись к нормальной жизни, в том числе порядка 9,5 тысячи из них были трудоустроены

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Более 18 тысяч граждан Узбекистана исключены из черного списка участников экстремистских религиозных организаций в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел республики Пулата Бобожонова.

Бобожонов заявил, что соответствующая комиссия рассматривает документы в отношении каждого вовлеченного в ряды экстремистов.

"В результате этой работы только за прошлый год со специального учета сняты более 18 тысяч таких лиц", — сказал министр.

По его словам, данное решение выносится с учетом мнений представителей духовенства, органов самоуправления граждан, родственников и соседей.

Бобожонов сообщил, что МВД Узбекистана в соответствии с поручением президента Шавката Мирзиёева продолжит практику изучения "обращений раскаяния" соотечественников, попавших под влияние экстремистских и террористических организаций и течений.

Мирзиёев в рамках госпрограммы на 2018 год поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить к 30 июня проект указа, предусматривающий интенсификацию работ по предотвращению распространения среди населения вредных религиозных идей, прощение и возвращение к здоровой жизнедеятельности граждан, главным образом молодых людей, имеющих отношение к терроризму и экстремизму.

Глава государства в ходе поездок по регионам Узбекистана в прошлом году указал на существующие проблемы со стороны органов исполнительной власти, отметив, что нельзя выталкивать из общества тех, кто нарушил закон, в частности, связал свою жизнь с экстремистской деятельностью, но осознал свои ошибки.