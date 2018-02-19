Эксперт: ИГИЛ врет о причастности к расстрелу в Дагестане

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Представители ИГИЛ* врут о своей причастности к расстрелу людей в Дагестане 18 февраля, заявил научный руководитель Института востоковедения Российской академии Наук, политолог Виталий Наумкин в комментарии для Sputnik.

© Sputnik/ Дмитрий Степанов В Дагестане преступник расстрелял толпу на Масленицу: есть жертвы

Террористы из ИГИЛ* причислили убийцу, открывшего огонь по людям в Кизляре, к своей организации. Об этом 19 февраля сообщила SITE Intelligence Group, которая отслеживает информационную активность боевиков.

"Представители ИГИЛ приписывают себе подобные "заслуги" для того, чтобы страшнее выглядеть. На деле их потенциал стремительно уменьшается. Они делают вид, что всем управляют, и берут на себя ответственность за "одиноких волков", которые совершают такие безумные акции", — прокомментировал Наумкин.

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Житель дагестанского города Кизляра стрелял из охотничьего ружья по людям, которые возвращались из храма в воскресенье 18 февраля. Пять человек погибло, еще четверо находятся в больнице. Стрелка убили на месте сотрудники полиции.