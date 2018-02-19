Эксперт: ИГИЛ врет о причастности к расстрелу в Дагестане

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Представители ИГИЛ* врут о своей причастности к расстрелу людей в Дагестане 18 февраля, заявил научный руководитель Института востоковедения Российской академии Наук, политолог Виталий Наумкин в комментарии для Sputnik.
"Представители ИГИЛ приписывают себе подобные "заслуги" для того, чтобы страшнее выглядеть. На деле их потенциал стремительно уменьшается. Они делают вид, что всем управляют, и берут на себя ответственность за "одиноких волков", которые совершают такие безумные акции", — прокомментировал Наумкин.
Житель дагестанского города Кизляра стрелял из охотничьего ружья по людям, которые возвращались из храма в воскресенье 18 февраля. Пять человек погибло, еще четверо находятся в больнице. Стрелка убили на месте сотрудники полиции.