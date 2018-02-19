Тринадцать детей из Узбекистана с дефектами лица прооперировали в Германии

"В рамках сотрудничества Минздрава, международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" ("За здоровое поколение") и международной организации Friedensdorf International 13 больных детей прошли лечение в клиниках Германии и вернулись домой", — сообщил РИА Новости представитель Минздрава Узбекистана.
За счет грантовых средств были проведены операции детям, имеющим врожденные и послеожоговые дефекты в области лица.
Фонд "Соглом авлод учун" регулярно организует подобные поездки. С 2002 года в клиниках Германии прошли лечение 388 детей из Узбекистана в возрасте до 15 лет.