Жених из России не попал на собственную свадьбу в Узбекистан из-за долгов

Мужчина не оплачивал административные штрафы ГИБДД, накопив задолженность в 60 тысяч рублей

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Жителю Красноярска не разрешили вылететь на собственную свадьбу в Узбекистан из-за долгов, сообщает пресс-служба УФССП России по Красноярскому краю.

У мужчины были не оплачены административные штрафы ГИБДД на общую сумму в 60 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как уточняется в сообщении, гостям торжества пришлось праздновать свадьбу без жениха.

Штраф погасил отец должника. Сам жених смог вылететь из страны лишь по прошествии срока, необходимого для отмены постановления, запрещающего выезд из Российской Федерации.