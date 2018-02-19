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в ожидании жениха

Жених из России не попал на собственную свадьбу в Узбекистан из-за долгов

© Sputnik/ Владимир Вяткин
Общество
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Мужчина не оплачивал административные штрафы ГИБДД, накопив задолженность в 60 тысяч рублей

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Жителю Красноярска не разрешили вылететь на собственную свадьбу в Узбекистан из-за долгов, сообщает пресс-служба УФССП России по Красноярскому краю.

У мужчины были не оплачены административные штрафы ГИБДД на общую сумму в 60 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Как уточняется в сообщении, гостям торжества пришлось праздновать свадьбу без жениха.

Штраф погасил отец должника. Сам жених смог вылететь из страны лишь по прошествии срока, необходимого для отмены постановления, запрещающего выезд из Российской Федерации.

Теги:
судебный пристав, Узбекистан, Красноярск



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