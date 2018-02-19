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Младенец в отделении детской реанимации

Состояние младенца с иголками в теле постепенно улучшается

© Sputnik/ Игорь Онучин
Общество
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Ранее представитель РНЦЭМП заявлял, что государство полностью обеспечивает все расходы по содержанию и лечению ребенка, поэтому нет необходимости в какой-либо дополнительной помощи со стороны общественности

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Состояние 11-месячного ребенка из Ферганской области, в теле которого было найдено 16 швейных иголок, продолжает постепенно улучшаться, сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее ребенок был прооперирован в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте, врачи извлекли 13 иголок, а три до сих пор остаются в теле младенца.

Иглы в руках
© Sputnik/ Максим Богодвид
Узбекистанцы в шоке от истории с иголками в теле младенца из Ферганы
"У малыша положительная динамика, его состояние постепенно улучшается. Проводится комплекс необходимых медицинских действий. Но это не значит, что он в ближайшее время будет выписан или переведен в медицинское учреждение в Ферганской области. Пока он продолжит лечение в Ташкенте, для него созданы все условия", — отметили Sputnik в больнице.

Ранее представитель РНЦЭМП заявлял, что государство полностью обеспечивает все расходы по содержанию и лечению ребенка, поэтому нет необходимости в какой-либо дополнительной помощи со стороны общественности.

Региональная прокуратура сейчас продолжает расследование дела по данному факту. В частности, правоохранительные органы должны дать ответ, как 16 швейных иголок попали в тело малыша.

Представители Минздрава заявляли, что иглы в организме ребенка находились на протяжении одного-полутора месяцев. Это стало понятно после проведения специальных анализов. Также, по их словам, иглы находились в разных частях тела, а значит, ребенок не мог самостоятельно их проглотить.

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Теги:
младенец, Ферганская область



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