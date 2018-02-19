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Временно "неприемные": госструктуры приостановят обработку онлайн-обращений

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Общество
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Об этом уже сообщили таможенный комитет и "Узбекнефтегаз", вопросы можно будет задать через модуль "Онлайн-консультант" на сайте главы государства, который объединяет профессиональных консультантов из 94 организаций

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Обращения граждан напрямую руководителям государственных и хозяйственных органов будут отправляться с сайта виртуальной приемной главы государства.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

Виртуальная приемная президента РУ Шавката Мирзиёева
Sputnik
Новые услуги на портале виртуальной приемной президента Узбекистана
Виртуальная приемная председателя акционерного общества приостанавливает свою деятельность 25 февраля.

По сообщению пресс-службы Государственного таможенного комитета, работа виртуальной приемной председателя прекратится 24 февраля.

Кроме того, 15 февраля на портале pm.gov.uz в тестовом режиме запущен модуль "Онлайн-консультант". Он объединяет высококвалифицированных, профессиональных консультантов из 94 организаций и ведомств — органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах.

Теги:
обращения, виртуальная приемная, Государственный таможенный комитет, Узбекнефтегаз, Узбекистан



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