Временно "неприемные": госструктуры приостановят обработку онлайн-обращений

Об этом уже сообщили таможенный комитет и "Узбекнефтегаз", вопросы можно будет задать через модуль "Онлайн-консультант" на сайте главы государства, который объединяет профессиональных консультантов из 94 организаций

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Обращения граждан напрямую руководителям государственных и хозяйственных органов будут отправляться с сайта виртуальной приемной главы государства.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

Sputnik Новые услуги на портале виртуальной приемной президента Узбекистана

Виртуальная приемная председателя акционерного общества приостанавливает свою деятельность 25 февраля.

По сообщению пресс-службы Государственного таможенного комитета, работа виртуальной приемной председателя прекратится 24 февраля.

Кроме того, 15 февраля на портале pm.gov.uz в тестовом режиме запущен модуль "Онлайн-консультант". Он объединяет высококвалифицированных, профессиональных консультантов из 94 организаций и ведомств — органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах.