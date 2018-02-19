Временно "неприемные": госструктуры приостановят обработку онлайн-обращений

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Обращения граждан напрямую руководителям государственных и хозяйственных органов будут отправляться с сайта виртуальной приемной главы государства.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".
По сообщению пресс-службы Государственного таможенного комитета, работа виртуальной приемной председателя прекратится 24 февраля.
Кроме того, 15 февраля на портале pm.gov.uz в тестовом режиме запущен модуль "Онлайн-консультант". Он объединяет высококвалифицированных, профессиональных консультантов из 94 организаций и ведомств — органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах.