В Касансайском районе пять медработников лишились должностей

Сотрудники и руководители медучреждений уволены за недостаточное внимание к работе патронажной службы

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Изучение деятельности учреждений первичной медико-санитарной службы в Наманганской области выявило наличие в Касансайском районе медицинских работников, поверхностно относившихся к своим обязанностям, сообщает информационная служба Министерства здравоохранения.

После проверки за неисполнение на должном уровне подзаконных актов, в частности, за низкую организацию работы по охвату патронажем населения, освобождены от занимаемых должностей начальник Касансайского районного медицинского объединения Б. Холдоров и его заместитель Р. Абдуллаев, заведующая районной центральной многопрофильной поликлиникой М. Каримова.

За неорганизацию на системной основе и низкое внимание к патронажной работе освобождены от должности ответственный сотрудник Касансайского районного медобъединения М. Ташматов и ответственный сотрудник районной центральной многопрофильной поликлиники А. Абдуллаев.

Руководителям лечебных учреждений Наманганской области напомнили, что необходимо уделять внимание каждому дому и человеку, установить постоянный диалог с жителями и более ответственно относиться к своей работе.