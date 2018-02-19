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В Узбекистане появится услуга аренды автомобиля

В Узбекистане разрешат арендовать авто без регистрации в УБДД и у нотариуса

© uzbektourism.uz
Общество
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Автомобиль можно будет брать в прокат на срок до 30 дней без нотариального оформления; подобные сервисы появятся в Ташкенте, Бухаре, Самарканде и Хорезме

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В четырех туристических центрах Узбекистана впервые в истории страны запустят популярный на Западе сервис по кратковременной аренде автомобилей (каршеринг), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В республике этот вид услуг получил название Rent-car. Впервые подобные сервисы аренды авто в порядке эксперимента появятся в Бухаре, Ташкенте, Самарканде и Хорезме.

"Прокат автомобилей предполагает их сдачу в аренду без водителя на определенный период времени от нескольких часов до нескольких месяцев. Для оформления аренды помимо паспорта иностранным гражданам потребуется водительское удостоверение международного образца", — отметили в Госкомтуризма.

Планируется, что граждане Узбекистана и иностранные туристы смогут брать в прокат автомобиль на срок до 30 дней без нотариального оформления и регистрации в органах внутренних дел.

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Все детали нового проекта планируется узаконить в разрабатываемом сегодня Положении о порядке предоставления специализированными организациями в аренду автотранспортных средств. Документ должен быть готов до конца апреля этого года.

Отметим, что Узбекистан сегодня предпринимает беспрецедентные усилия по привлечению въездного туризма. С 10 февраля 2018 года был введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан семи государств — Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, а также упрощен еще для 39 государств.

Теги:
аренда, автомобили, Узбекистан



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