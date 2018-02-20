Узбекская почта заменит банки и страховщиков

Планируется, что почта сможет осуществлять полноценные денежные переводы, обслуживать пластиковые карты, привлекать свободные денежные средства населения на депозиты

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Национальный оператор почтовой связи "Узбекистон почтаси" может получить право на оказание банковских и страховых услуг, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Президент Шавкат Мирзиёев поручил Мининфокому, Центробанку, Минфину и ряду других ведомств проработать этот вопрос и до конца апреля внести свои предложения в правительство по реализации этого проекта.

Планируется, что почта сможет осуществлять полноценные денежные переводы, обслуживать пластиковые карты, привлекать свободные денежные средства населения на депозиты, оказывать услуги по добровольному и обязательному страхованию, а также ряд других услуг на условиях аутсорсинга.

Кроме того, Мирзиёев поручил Мининфокому совместно с Государственным комитетом по инвестициям до конца мая внести в Кабинет Министров предложения по реформированию "Узбекистон почтаси".

Они должны содержать меры по привлечению зарубежных консультантов и изучению передового международного опыта, развитию сети операторов и курьеров почтовой связи, организации пунктов международного обмена почтовыми отправлениями за рубежом.

Президент также одобрил присоединение АК "Матбуот таркатувчи", занимающейся подпиской и распространением печатных изданий, к "Узбекистон почтаси".

В настоящее время почтовая связь Узбекистана представляет собой разветвленную сеть объектов и маршрутов, предназначенных для приема, обработки и доставки отправлений, а также оказания дополнительных услуг по доставке периодических печатных изданий, приему оплаты за коммунальные услуги и многое другое.

Она включает в себя 14 региональных отделений, 69 межрайонных узлов связи, 17 районных узлов связи, 1745 отделений связи, 4794 доставочных участков, а также ряд специализированных филиалов.

Для разработки проекта модернизации почты в 2016 году был выбран корейский Исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (ETRI), а также консалтинговая компания Intergen ITG.

Согласно разработанному проекту, процесс модернизации почтовой инфраструктуры Узбекистана пройдет в три этапа. В начальную стадию включено обучение и повышение квалификации специалистов "Узбекистон почтаси". Для этих целей корейской стороной начата разработка специализированной программы обучения, предусматривающей всестороннюю и эффективную подготовку почтовых кадров.

В дальнейшем, предусмотрено расширение системы почтовой логистики и менеджмента, службы денежных переводов, развитие интернет-услуг и электронной торговли, курьерской службы.