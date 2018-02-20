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Узбекистан станет поставлять в Египет бытовую технику

© Sputnik/ Эдуард Песов
Общество
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Также Korra Energy предложила выступить дистрибьютором узбекской кабельной продукции и светодиодных ламп в Египте и сопредельных странах

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Представители АК "Узэлтехсаноат" и Торговая палата Каира подписали протокол о сотрудничестве.

Кроме того, Узбекистан заключил Меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией египетских бизнесменов.

По условиям договоров, РУ станет поставлять в Египет бытовую технику предприятий группы компаний Artel.

"Eco Solar Energy проявила заинтересованность в закупке солнечных панелей Artel для дальнейшей их реализации на рынках Египта и Ливии, а Toshiba — Al-Arabi выразила намерение инвестировать в экономику Узбекистана для строительства совместно с АК "Узэлтехсаноат" заводов по производству бытовой техники", — пишет ИА "Жахон".

Также Korra Energy предложила выступить дистрибьютором узбекской кабельной продукции и LED-ламп в Египте и сопредельных странах.

К тому же стороны обсудили условия поставок в Египет медных труб, производимых узбекской компанией RAF Express.

Теги:
сотрудничество, Торговая палата Каира, Узэлтехсаноат, Египет, Узбекистан



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