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Купол мечети

В Узбекистане отремонтируют мечети и кладбища

© Sputnik/ Александр Паниотов
Общество
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Кроме того, власти Узбекистана планируют разработать правила посещения священных мест

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана отремонтирует мечети, кладбища и места паломничества, а также построит новые.

Соответствующее постановление кабинет министров республики утвердил 15 февраля.

После реконструкции открыта единственная мечеть на перевале Камчик Ислом нури
© fitrat.uz
Мечеть на перевале Камчик открылась после реконструкции
Как сообщает издание АН Podrobno.uz, к 1 апреля пройдет инвентаризация существующих мест для религиозных обрядов, а также определятся места для строительства новых.

Управлению мусульман Узбекистана поручено в течение месяца сформировать список старых мечетей, требующих реконструкции и ремонта, и организовать соответствующие работы в 2018-2019 году.

Кроме того, планируется разработать правила посещения священных мест поклонения, паломничества, мечетей и кладбищ.

Теги:
кладбище, мечеть, Кабинет Министров Узбекистана, Узбекистан



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