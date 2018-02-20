В Узбекистане отремонтируют мечети и кладбища

Кроме того, власти Узбекистана планируют разработать правила посещения священных мест

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана отремонтирует мечети, кладбища и места паломничества, а также построит новые.

Соответствующее постановление кабинет министров республики утвердил 15 февраля.

Как сообщает издание АН Podrobno.uz , к 1 апреля пройдет инвентаризация существующих мест для религиозных обрядов, а также определятся места для строительства новых.

Управлению мусульман Узбекистана поручено в течение месяца сформировать список старых мечетей, требующих реконструкции и ремонта, и организовать соответствующие работы в 2018-2019 году.

Кроме того, планируется разработать правила посещения священных мест поклонения, паломничества, мечетей и кладбищ.