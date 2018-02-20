Узбекистан и Таджикистан создадут деловой совет

В совет войдут по 15 человек из каждой страны – предприниматели, представители министерств, ведомств, органов государственного управления и торгово-промышленных палат

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Ташкент и Душанбе создадут узбекско-таджикский деловой совет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом во вторник в Ташкенте заявил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Адхам Икрамов. Более того, он сообщил, что в рамках предстоящего государственного визита главы Узбекистана в Таджикистан будет проведено первое заседание двустороннего делового совета.

"Состоится государственный визит (президента Шавката Мирзиёева) в Таджикистан. И мы в рамках визита проведем с таджикской Торгово-промышленной палатой первый деловой совет и бизнес-форум", – сказал Икрамов.

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По его словам, инициативу по созданию делового совета между двумя странами выдвинул Узбекистан. В него войдут по 15 человек с каждой стороны – предприниматели, представители министерств, ведомств, органов государственного управления и торгово-промышленных палат.

"Мы хотим обсудить вопросы, которые интересуют сегодня предпринимателей. А вопросов накопилось очень много. Каждая страна очень хорошо знает свои возможности и недостатки, скажем, в работе налоговых и таможенных органов. Об этом открыто можно поговорить в формате делового совета", – поделился глава ТПП Узбекистана.

Как он проинформировал, в рамках делового совета с таджикской стороной планируется подписать экспортно-импортные контракты порядка на 15 миллионов долларов. Все это станет хорошей основой для дальнейшего налаживания сотрудничества сторон в деловой среде.

Напомним, согласно предварительной информации, визит Мирзиёева в Душанбе должен состояться в марте этого года. В рамках встреч двух глав государств планируется подписание соглашения об отмене визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, который был введен в 2001 году.