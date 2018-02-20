21:37 20 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Рукопожатие

Узбекистан и Таджикистан создадут деловой совет

Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
Получить короткую ссылку
14 0 0

В совет войдут по 15 человек из каждой страны – предприниматели, представители министерств, ведомств, органов государственного управления и торгово-промышленных палат

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Ташкент и Душанбе создадут узбекско-таджикский деловой совет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом во вторник в Ташкенте заявил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Адхам Икрамов. Более того, он сообщил, что в рамках предстоящего государственного визита главы Узбекистана в Таджикистан будет проведено первое заседание двустороннего делового совета.

"Состоится государственный визит (президента Шавката Мирзиёева) в Таджикистан. И мы в рамках визита проведем с таджикской Торгово-промышленной палатой первый деловой совет и бизнес-форум", – сказал Икрамов.

Флаги Узбекистана и Таджикистана
© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook
Новое здание посольства Таджикистана построят в центре Ташкента
По его словам, инициативу по созданию делового совета между двумя странами выдвинул Узбекистан. В него войдут по 15 человек с каждой стороны – предприниматели, представители министерств, ведомств, органов государственного управления и торгово-промышленных палат.

"Мы хотим обсудить вопросы, которые интересуют сегодня предпринимателей. А вопросов накопилось очень много. Каждая страна очень хорошо знает свои возможности и недостатки, скажем, в работе налоговых и таможенных органов. Об этом открыто можно поговорить в формате делового совета", – поделился глава ТПП Узбекистана.

Как он проинформировал, в рамках делового совета с таджикской стороной планируется подписать экспортно-импортные контракты порядка на 15 миллионов долларов. Все это станет хорошей основой для дальнейшего налаживания сотрудничества сторон в деловой среде.

Напомним, согласно предварительной информации, визит Мирзиёева в Душанбе должен состояться в марте этого года. В рамках встреч двух глав государств планируется подписание соглашения об отмене визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, который был введен в 2001 году.

По теме

Ташкент и Душанбе обсудили прохождение линии госграницы
Кто станет новым послом Узбекистана в Таджикистане
Свет да любовь: Таджикистан начнет экспортировать в Узбекистан электричество
Теги:
предприниматели, деловой совет, Таджикистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бабушка
    Демографическая ловушка

    Почему резкий рост рождаемости в пятидесятых годах прошлого века и последующее его снижение серьезно ударят по госбюджету Армении в 2023 году?

  • III Пленум ЦК КПРФ, архивное фото
    Это провокация!

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о том, что у сына кандидата в президенты России Павла Грудинина есть недвижимость в Латвии.

  • Символ серпа и молота
    Война с памятниками

    В Литве вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями" – какова реакция местных властей?

  • Модель Анастасия Чия
    До смерти красива

    Молдаванка, которую зарезал муж, оказалась моделью "Playboy" и "GQ": Sputnik узнал новые подробности громкого убийства, потрясшего Кишинев.

  • Флаг НАТО
    Лукавая Европа

    Эксперт рассказал, почему Европа лукавит, обещая НАТО плотное сотрудничество, и почему на конференции в Мюнхене было спокойнее, чем год назад.

  • Показательные учения на полигоне Дзарцем
    Ворошиловский стрелок

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил масштабные боевые учения на полигоне "Дзарцем" и рассказал о своем отношении к оружию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Широкая Масленица в РЦНК в Ташкенте
Скоморохи и блины: как в Ташкенте отпраздновали Масленицу
Посетители Олимпиады в Корее могут попробовать черное мороженое
На Олимпиаде в Корее предлагают отведать мороженое из чернил кальмара
Узбекско-корейские отношения
Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054