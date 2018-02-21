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Узбекские ученые разработали первый отечественный зубной имплантат

© Sputnik/ Кирилл Брага
Общество
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Ученые запатентовали разработку в Узбекском агентстве по интеллектуальной собственности

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Узбекские ученые создали из отечественного сырья биологически активный слой для покрытия зубных имплантатов, сообщает "Народное слово".

Над проектом работает младший научный сотрудник Ташкентского государственного института стоматологии Фарходжон Усмонов под руководством доктора медицинских наук, профессора Н. Хабилова. Они получили грант на реализацию проекта по созданию в Узбекистане имплантатов новой конструкции с последующим внедрением в производство.

Ученые разработали образец первого отечественного зубного имплантата и запатентовали его в Узбекском агентстве по интеллектуальной собственности.

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Основные исследования и эксперименты в рамках проекта уже завершены, осталось осуществить оценку эффективности биоактивного покрытия дентального имплантата, а также усовершенствовать устройство для его нанесения.

Разработки узбекских ученых позволят сделать установку зубных имплантатов в Узбекистане более дешевой. Еще одна особенность инновации в том, что при производстве практически не остается отходов, а используемые материалы можно перерабатывать.

Теги:
Ташкент, Стоматология



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