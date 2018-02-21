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Шавкат Мирзиёев провел совещание

Глава Узбекистана раскритиковал план по сокращению импорта

Пресс-служба президента РУз
Общество
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Шавкат Мирзиёев отметил на совещании, что план выполнен лишь на 88%, наблюдается несоответствие по налоговым льготам, в связи с чем с 1 апреля их действие будет прекращено

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Налоговые льготы в рамках программы импортозамещения и локализации будут отменены с 1 апреля 2018 года в Узбекистане из-за низкой эффективности их применения.

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Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное анализу проводимой работы по сокращению объемов импорта и расширению производства локализованной продукции.

"Несоответствия наблюдаются и по налоговым льготам. В связи с этим с 1 апреля 2018 года действие льгот по проектам локализации будет прекращено. Различные недобросовестные предприятия будут лишены возможности ухода от налогов через участие в программе локализации", — сказал глава Узбекистана на совещании.

Президент республики подверг критике недостатки работы, допущенные при осуществлении плана сокращения импорта. Он отметил, что в 2017 году по 176 из 948 проектов локализации не было начато производство, не были выполнены производственные прогнозы по 218 проектам.

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Так, по 77 проектам Агентства по развитию фармацевтической отрасли не было обеспечено производство продукции на 206 миллиардов сумов. Не выполнены на должном уровне 12 проектов АО "Узбекозиковкатхолдинг", 17 проектов АК "Узавтосаноат", 65 проектов в городе Ташкенте и столько же в Ташкентской области.

Раскритикован тот факт, что план сокращения импорта на 1 миллиард 81 миллион долларов выполнен лишь на 88%.

В программу будут включаться только необходимые экономике проекты, их реализация будет взята под строгий контроль.

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Мирзиёев поручил министерствам экономики и внешней торговли сформировать новую программу локализации, указав на необходимость внесения конкретных предложений по отмене таможенных платежей при импорте некоторых комплектующих частей, локализацию которых невозможно наладить по конкурентоспособной цене.

Программы локализации годичного и трехгодичного цикла формируются в Узбекистане с 1998 года. Они предусматривали освобождение от уплаты таможенных платежей, налога на прибыль и на имущество в сфере фондов, используемых для производства локализуемой продукции. В декабре 2016 года правительство Узбекистана утвердило программу замещения импорта на 2017-2019 годы. Она предусматривала осуществление более 1 тысячи проектов локализации с общим объемом производства на 3,4 миллиарда долларов.

Теги:
льгота, совещание, импорт, импортозамещение, налоги, Экспорт, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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