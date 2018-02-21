Глава Узбекистана раскритиковал план по сокращению импорта

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Налоговые льготы в рамках программы импортозамещения и локализации будут отменены с 1 апреля 2018 года в Узбекистане из-за низкой эффективности их применения.
"Несоответствия наблюдаются и по налоговым льготам. В связи с этим с 1 апреля 2018 года действие льгот по проектам локализации будет прекращено. Различные недобросовестные предприятия будут лишены возможности ухода от налогов через участие в программе локализации", — сказал глава Узбекистана на совещании.
Президент республики подверг критике недостатки работы, допущенные при осуществлении плана сокращения импорта. Он отметил, что в 2017 году по 176 из 948 проектов локализации не было начато производство, не были выполнены производственные прогнозы по 218 проектам.
Раскритикован тот факт, что план сокращения импорта на 1 миллиард 81 миллион долларов выполнен лишь на 88%.
В программу будут включаться только необходимые экономике проекты, их реализация будет взята под строгий контроль.
Программы локализации годичного и трехгодичного цикла формируются в Узбекистане с 1998 года. Они предусматривали освобождение от уплаты таможенных платежей, налога на прибыль и на имущество в сфере фондов, используемых для производства локализуемой продукции. В декабре 2016 года правительство Узбекистана утвердило программу замещения импорта на 2017-2019 годы. Она предусматривала осуществление более 1 тысячи проектов локализации с общим объемом производства на 3,4 миллиарда долларов.