Стала известна повестка встречи Камилова с Лавровым в Москве

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 22-23 февраля совершит визит в Москву обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы российско-узбекского взаимодействия и проблемы региональной безопасности.МИД России.
В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов международной обстановки и внешнеполитического взаимодействия двух стран, особое внимание будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии и ситуации вокруг Афганистана, сообщило ведомство.
Отмечается, что в рамках визита планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.