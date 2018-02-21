Стала известна повестка встречи Камилова с Лавровым в Москве

Глава МИД Узбекистана обсудит с российским коллегой реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Шавката Мирзиёева весной 2017 года

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 22-23 февраля совершит визит в Москву обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы российско-узбекского взаимодействия и проблемы региональной безопасности.

"22-23 февраля министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетит Москву с рабочим визитом в рамках комплексной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Российскую Федерацию 4-5 апреля 2017 года", — передает пресс-служба МИД России.

В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов международной обстановки и внешнеполитического взаимодействия двух стран, особое внимание будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии и ситуации вокруг Афганистана, сообщило ведомство.

Отмечается, что в рамках визита планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.