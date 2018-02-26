Глава МИД Узбекистана и секретарь Совета безопасности обсудили перспективы сотрудничества силовых структур и спецслужб
Граждане Узбекистана перевезены на реанимобилях Минздрава в ожоговые центра Андижанской и Наманганской областей
По некоторым данным Айдарбек Тулепов был представителем СНБ в духовном управлении, эту должность он занимал 12 лет
Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.
В академии прошел семинар по профилактической медицине с участием американской делегации и курсантов, а также военных врачей
Как рассказал директор по маркетингу и продажам АК "Узбектелеком" Евгений Вишневский, компания сейчас активно работает над этой задачей
Недавно председателем Государственного таможенного комитета был назначен Муроджон Азимов
Также в Государственном Кремлевском дворце Владимир Путин встретится с приглашенными на торжественный вечер главами делегаций Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии и Сербии
Авиасообщение между странами было прервано 2 мая 2013 года из-за нерентабельности, тогда полеты выполнялись узбекской стороной
Лжепредприниматель был задержан летом 2016 года. Вместе с подельниками он брал у населения деньги и имущество под двойные проценты, которые выплачивались из поступлений от новых клиентов