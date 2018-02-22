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Ахмад Турсунбаев (фото сделано с экрана монитора)

Ахмадбай не согласен: адвокат "узбекского Мавроди" подаст апелляцию

Sputnik
Общество
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Тема:
Финансовая пирамида Ахмадбая (21)
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Лжепредприниматель был задержан летом 2016 года. Вместе с подельниками он брал у населения деньги и имущество под двойные проценты, которые выплачивались из поступлений от новых клиентов

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Адвокат основателя финансовой пирамиды, лжепредпинимателя из Чиназского района Ахмада Турсунбаева, намерен обжаловать решение суда, сообщает корреспондент Sputnik.

Просмотр сюжета слушания по делу Ахмадбая
Sputnik
Обманутые Ахмадбаем узбекистанцы в суде просят вернуть деньги
Ташкентский областной суд по уголовным делам в среду огласил приговор по делу Ахмадбая. Мошенник получил 13 лет колонии общего режима. Также на него был наложен штраф в размере 400 минимальных размеров заработной платы. При этом дело Турсунбаева попало под амнистию, объявленную в честь 24-й годовщины принятия Конституции, и срок наказания будет сокращен на четверть.

"При определении мер наказания подсудимым суд также основывался на принципах гуманизма и справедливости, закрепленных в Конституции и уголовном законодательстве Узбекистана. В частности, были приняты во внимание чистосердечное раскаяние подсудимых в содеянном и их активное способствование раскрытию преступления", — отметил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Объем уголовного дела Ахмада Турсунбаева составил 15 томов. Ему инкриминировали мошенничество, дачу взятки, а также легализацию доходов, полученных от преступной деятельности.

"Мы услышали приговор. Мой доверитель и я немного не согласны. После получения приговора суда мы будем обжаловать его в апелляционной инстанции", — отметила адвокат Ахмада Турсунбаева Малика Мазбудова.

Ахмад Турсунбаев
© Youtube/
В Ташкенте прошли очередные слушания по делу Ахмадбая
Напомним, что лжепредприниматель был задержан летом 2016 года. Вместе с подельниками он брал у населения деньги и имущество под двойные проценты, которые выплачивались из поступлений от новых клиентов. Таким образом, жертвами финансовой пирамиды стали тысячи граждан Узбекистана.

Преступники тратили нажитые деньги, строя дворцы и покупая роскошные авто. Турсунбаев значительную часть средств переправлял за рубеж. По данным оперативников, преступная схема действовала около пяти лет. В ходе обыска, который произвели в офисе и дома у Турсунбаева, были обнаружены деньги на общую сумму в несколько миллионов долларов.

Тема:
Финансовая пирамида Ахмадбая (21)

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Теги:
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