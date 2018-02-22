Узбекистан и Туркменистан в марте возобновят прямое авиасообщение

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан в начале марта этого года планируют возобновить прямое авиасообщение, прерванное около пяти лет назад, сообщает корреспондент Sputnik.
Договоренности о возобновлении авиасообщения были подписаны в мае прошлого года в ходе визита Шавката Мирзиёева в Туркменистан.
Напомним, что авиасообщение между странами было прервано 2 мая 2013 года из-за нерентабельности. Тогда полеты выполнялись узбекской стороной.
В середине прошлого года авиаперевозчики двух стран подписали договор на обслуживание и обеспечение бортовым питанием самолетов авиакомпании Туркменистана в международном аэропорту Ташкент.
На переговорах также был рассмотрен проект коммерческого интерлайн-соглашения, которое предусматривает взаимное признание перевозочных документов и дает право обоим авиаперевозчикам оформлять авиабилеты на рейсы партнера.