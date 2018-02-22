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"Узбектелеком": интернет к концу 2018 года станет в десять раз быстрее

Jean-Pierre Dalbéra
Общество
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Как рассказал директор по маркетингу и продажам АК "Узбектелеком" Евгений Вишневский, компания сейчас активно работает над этой задачей

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Узбекистане до конца этого года скорость интернета вырастет не в четыре раза, как заявлялось ранее, а в десять раз, сообщает корреспондент Sputnik.

Как рассказал директор по маркетингу и продажам АК "Узбектелеком" Евгений Вишневский, компания сейчас активно работает над этой задачей.

"У "Узбектелекома" в рамках работы по повышению скорости интернета уже очень много достигнутых договоренностей с разными операторами связи из приграничных государств и других стран. Предоставляемые ими каналы мы планируем расширять. Кроме того, будут организованы резервные каналы для того, чтобы в случае падения основных они их заменили", — отметил Вишневский.

В частности, расширение интернет-канала было обсуждено в ходе недавних переговоров с "Ростелекомом". Данная встреча, по словам представителя национального оператора, была одной из регулярных. "Узбектелеком" сотрудничает со своими коллегами из России уже много лет. При этом обе компании постоянно прибегают к услугам друг друга.

"Мы планируем обеспечить до конца этого года увеличение интернет-канала не в четыре раза, как распорядился президент, а уже в десять раз", — подчеркнул собеседник.

При этом, пояснил он, упадут и цены на доступ к Сети. Однако как сложится картина на практике для потребителя, зависит от провайдеров и операторов.

"Речь прежде всего идет об уменьшении цены от "Узбектелекома" до операторов. По отношению к конечным потребителям каждый провайдер уже сам будет определять стоимость интернета. Кто-то, возможно, снизит цену, кто-то, возможно, даст дополнительную скорость либо дополнительный объем трафика, чтобы сохранить свои доходы", — заключил Вишневский.

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев во время совещания, посвященного развитию ИКТ в стране, поручил ответственным лицам резко снизить цены на доступ в интернет, увеличить скорость подключения минимум в четыре раза, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

На сегодня средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в десять раз выше, чем в Узбекистане. Отечественные операторы связи не вкладывают ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, на территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

В настоящее время республика зависима от северного интернет-канала, который проходит через Казахстан и Россию. Мининфоком прорабатывает вопрос по его организации через южное направление — Туркменистан, Иран, Кыргызстан и Китай.

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Теги:
Узбектелеком, Интернет



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