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Военнослужащий на базе хранения, ремонта и восстановления военной техники

Что показали американскому генералу в Академии Вооруженных сил Узбекистана

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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В академии прошел семинар по профилактической медицине с участием американской делегации и курсантов, а также военных врачей

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Академии Вооруженных сил Узбекистана встретили военную делегацию Центрального командования США во главе с генералом Джеффером Харриганом, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

Прошел семинар на тему "Обмен информацией по профилактической медицине" с участием американской делегации и узбекских курсантов, а также военных врачей.

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"Это мероприятие правильней было бы назвать обменом информацией в сфере военно-медицинского образования. Конечно, во время этого семинара мы узнаем много нового. И некоторые нововведения в сфере инновационных технологий нам стоило бы применить в сфере образования. Если привлечь больше зарубежных экспертов на подобные мероприятия в будущем, то, я думаю, их эффективность станет еще больше", — заявил полковник медицинской службы, заведующий военно-медицинским факультетом при Ташкентской медицинской академии Жахонгир Сабиров.

Военные специалисты из США продемонстрировали, как с помощью инновационных технологий можно добиться быстрых и эффективных результатов в этой сфере.

Гости побывали в музее истории академии, осмотрели учебные классы, информационно-ресурсный центр и ознакомились местом проживания курсантов. Генерал Харриган выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и также сказал, что рад этой поездке в Узбекистан.

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Теги:
Ташкент, США, Вооруженные силы



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