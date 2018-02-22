Что показали американскому генералу в Академии Вооруженных сил Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Академии Вооруженных сил Узбекистана встретили военную делегацию Центрального командования США во главе с генералом Джеффером Харриганом, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.
Прошел семинар на тему "Обмен информацией по профилактической медицине" с участием американской делегации и узбекских курсантов, а также военных врачей.
Военные специалисты из США продемонстрировали, как с помощью инновационных технологий можно добиться быстрых и эффективных результатов в этой сфере.
Гости побывали в музее истории академии, осмотрели учебные классы, информационно-ресурсный центр и ознакомились местом проживания курсантов. Генерал Харриган выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и также сказал, что рад этой поездке в Узбекистан.