Правительство Узбекистана обязало госорганы встречаться со СМИ каждый месяц

Правительство также поручило Узбекскому агентству по печати и информации в течение двух месяцев разработать методические рекомендации по реализации принципа открытости в деятельности госорганов

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Информационные службы госорганов Узбекистана обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ, соответствующее постановление правительства страны опубликовано в четверг в местной прессе.

"Внедрить в практику проведение информационными службами регулярных (минимум один раз в месяц) пресс-конференций, брифингов, в том числе с участием руководителей органов, с представителями СМИ, а также иные современные формы работы со СМИ и общественностью", — говорится в тексте документа.

Правительство также поручило Узбекскому агентству по печати и информации совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в течение двух месяцев разработать методические рекомендации по реализации принципа открытости в деятельности госорганов. Рекомендации должны обеспечить широкий доступ физических и юридических лиц к информации о принимаемых решениях, оказание им помощи в формировании современных систем обеспечения открытости.