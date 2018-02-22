21:33 22 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Во время службы в мечети. Архивное фото

Зампредседателя ДУМ Узбекистана освобожден от должности

© Sputnik/ Саид Царнаев
Общество
Получить короткую ссылку
35402

По некоторым данным Айдарбек Тулепов был представителем СНБ в духовном управлении, эту должность он занимал 12 лет

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана Айдарбек Тулепов освобожден от своей должности. Эту информацию подтвердила пресс-служба ДУМ.

Как пишут местные СМИ Тулепов занимал должность последние 12 лет — с 2006 года. Айдарбек Тулепов является автором книг "Защита от угроз в интернете", "Смута ИГИЛ" и брошюр о религиозно-политических течений в Исламе. По информации зарубежных СМИ Айдарбек Тулепов являлся представителем Службы национальной безопасности (СНБ) в духовном управлении.

Политолог Геворг Мирзаян
Sputnik
Мирзаян об отставке Рустама Иноятова: Мирзиёеву в СНБ нужны свои люди
Также по некоторым данным отозваны сотрудники СНБ, курировавшие ташкентские мечети.

Последнее время в Службе национальной безопасности происходят кадровые перестановки. В конце января был снят с должности глава службы Рустам Иноятов, которую он возглавлял 23 года.

О его деятельности на посту главы СНБ известно крайне мало. Ряд политологов называли Иноятова "вторым человеком Узбекистана", "демиургом узбекской политики", "преемником Каримова" и "серым кардиналом узбекской политики".

Теги:
кадровые перестановки, увольнение, Духовное управление мусульман, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Сейсмографы
    Дрожь земли

    На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

  • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры
    Хорошие у вас горы!

    Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Плакат За Родину, за честь, за свободу! 1941 год
Советские плакаты как история жизни красноармейцев
Пенсионер въехал на внедорожнике в подземный переход в Санкт-Петербурге
Входит, но не выходит: зачем пенсионер загнал свой джип в подземный переход
Узбекско-корейские отношения
Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054