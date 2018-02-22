Зампредседателя ДУМ Узбекистана освобожден от должности

По некоторым данным Айдарбек Тулепов был представителем СНБ в духовном управлении, эту должность он занимал 12 лет

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана Айдарбек Тулепов освобожден от своей должности. Эту информацию подтвердила пресс-служба ДУМ.

Как пишут местные СМИ Тулепов занимал должность последние 12 лет — с 2006 года. Айдарбек Тулепов является автором книг "Защита от угроз в интернете", "Смута ИГИЛ" и брошюр о религиозно-политических течений в Исламе. По информации зарубежных СМИ Айдарбек Тулепов являлся представителем Службы национальной безопасности (СНБ) в духовном управлении.

Также по некоторым данным отозваны сотрудники СНБ, курировавшие ташкентские мечети.

Последнее время в Службе национальной безопасности происходят кадровые перестановки. В конце января был снят с должности глава службы Рустам Иноятов, которую он возглавлял 23 года.

О его деятельности на посту главы СНБ известно крайне мало. Ряд политологов называли Иноятова "вторым человеком Узбекистана", "демиургом узбекской политики", "преемником Каримова" и "серым кардиналом узбекской политики".