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Николай Патрушев

Патрушев и Камилов обсудили противодействие терроризму

© Sputnik/ Алексей Дружинин
Общество
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Глава МИД Узбекистана и секретарь Совета безопасности обсудили перспективы сотрудничества силовых структур и спецслужб

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и секретарь совета безопасности при президенте республики Виктор Махмудов в ходе рабочего визита в Россию встретились с секретарем совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Николай Патрушев обсудил с Абдулазизом Камиловым и Виктором Махмудовым текущие вопросы российско-узбекистанского сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности, обменялись мнениями по ситуации в Центральной Азии, в том числе в Афганистане", — сообщает пресс-служба МИД России.

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Кроме этого, собеседники рассмотрели перспективы взаимодействия силовых структур, правоохранительных органов и спецслужб, а также аппаратов советов безопасности двух стран, в частности, в области противодействия терроризму. Также они подчеркнули целесообразность как сохранения наработанных механизмов взаимодействия, так и продолжения их совершенствования.

Теги:
сотрудничество, МИД России, Россия, Узбекистан



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