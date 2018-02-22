Патрушев и Камилов обсудили противодействие терроризму

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и секретарь совета безопасности при президенте республики Виктор Махмудов в ходе рабочего визита в Россию встретились с секретарем совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Николай Патрушев обсудил с Абдулазизом Камиловым и Виктором Махмудовым текущие вопросы российско-узбекистанского сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности, обменялись мнениями по ситуации в Центральной Азии, в том числе в Афганистане", — сообщает пресс-служба МИД России.

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Кроме этого, собеседники рассмотрели перспективы взаимодействия силовых структур, правоохранительных органов и спецслужб, а также аппаратов советов безопасности двух стран, в частности, в области противодействия терроризму. Также они подчеркнули целесообразность как сохранения наработанных механизмов взаимодействия, так и продолжения их совершенствования.