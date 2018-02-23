Лети — не хочу: Узбекистан "откроет" еще три аэропорта

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Узбекистан намерен внедрить режим "открытое небо" в аэропортах Андижана, Нукуса и Навои, сообщает корреспондент Sputnik.
Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиеева, посвященного развитию туризма.
Режим "открытого неба" позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять международные полеты в аэропорт без ограничений по количеству рейсов. В России, например, в таком режиме действуют воздушные гавани Сочи, Владивостока и Калининграда. По самым скромным прогнозам, введение такого режима позволяет поднять пассажиропоток на 25-30%.
Также президент в ходе совещания подверг жесткой критике пассивность авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" в привлечении туристов.
По его словам, авиаперевозчиком не ведется результативная работа по оптимизации цен на авиабилеты, открытию новых рейсов, расширению возможностей транзитной перевозки пассажиров и географии полетов.
Президент не оставил без внимания даже малейшие детали, влияющие на пребывание туристов в нашей стране, в числе которых тусклое освещение в залах аэропортов, неиспользование всех имеющихся кабин паспортного контроля, искусственные очереди, беспорядочность работы владельцев частных такси, которые буквально осаждают прилетающих туристов.