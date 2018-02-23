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Тель-Авив

Все билеты из Израиля в Узбекистан раскуплены за два дня

© Sputnik/ И. Носов
Общество
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С 10 февраля Узбекистан ввел безвизовый режим для израильтян

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Все авиабилеты из Израиля в Узбекистан вплоть до июня этого года были раскуплены за два февральских дня, сообщает корреспондент Sputnik.

Туристы во время экскурсии
© Пресс-служба Госкомтуризма РУз
Хуш келибсиз: Узбекистан отменил визы для граждан семи стран
Причиной такого ажиотажа стало введение с 10 февраля тридцатидневного безвизового режима для граждан Израиля. Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания, посвященного развитию туризма, которое провел Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил увеличить число рейсов в страны, с которыми введен безвизовый режим, а также ввести прямые рейсы из региональных городов — Бухары, Самарканда, Ургенча, Навои и Карши в эти государства.

Ранее глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов на встрече с журналистами заявил, что израильтяне — одна из самых путешествующих наций в мире. По его словам, если население этой страны составляет около 6,8 миллиона, то четыре миллиона из них ежегодно выезжают как туристы.

При этом интересно, что у Узбекистана особая история взаимоотношений с туристами из Израиля. В аэропорту Ташкента было уже несколько случаев, когда их задерживали с патронами.

Как отмечал глава Госкомтуризма, израильские путешественники ездят по миру с теми же рюкзаками, что берут с собой в армию, и часто забывают выгребать оттуда все патроны, завалившиеся за подкладку.

Гильзы от патронов
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Госкомтуризма объяснил, почему израильтяне едут в Узбекистан с патронами
"Все они (израильтяне) военнообязанные. Например, гражданин Израиля отправился на военную службу, пострелял там, какие-то гильзы у него остались, не подумал, взял рюкзак и полетел с ним… (путешествовать). На самом деле, мы должны понимать, что это очень ценные для нас туристы, это богатые туристы, которые интересуются историей", — отмечал Абдухакимов.

Напомним, что Узбекистан ввел безвизовый для граждан семи стран — Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Кроме того, был упрощен порядок оформления туристских виз для граждан 39 стран, среди которых США, Китай, Индия, Австралия и другие.

Он предусматривает оформление визы в течение двух рабочих дней, не считая день приема документов, а также отмену требования о предоставлении в МИД туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица.

Теги:
авиабилет, Узбекистан, Израиль, Туризм



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