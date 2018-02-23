Coca-Cola в Узбекистане решила вернуть на рынок старый бренд

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Компания Coca-Cola в Узбекистане решила восстановить производство холодного чая FuseTea, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам генерального директора ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd" Фахридина Норматова, в этом году в планах компании запустить в производство новые виды продукции, в том числе бренд FuseTea.
"Мы уже запустили новые производственные линии мощностью 48 тысяч бутылок в час. Это огромнейшая уникальная автоматизированная линия, отвечающая всем требованиям мировых стандартов", — подчеркнул Норматов.
Напомним, что фруктовый чай FuseTea в Узбекистане изчез с прилавков несколько лет назад. В целом же продуктовая линейка компании в республике насчитывает пять брендов, среди которых Coca-Cola самый популярный напиток.
Ведущий мировой производитель безалкогольных напитков в Узбекистане ведет активную деятельность с момента регистрации в 1993 году. Сегодня компания имеет три завода — в Ташкенте, Намангане и Ургенче, где работают в общей сложности почти 1,3 тысячи человек.
ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd" входит в состав холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг" и является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности страны.