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Coca-Cola

Coca-Cola в Узбекистане решила вернуть на рынок старый бренд

© Flickr/ Asta Adamonyte
Общество
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Мировой производитель безалкогольных напитков ведет активную деятельность в Узбекистане с 1993 году, сегодня компания имеет три завода — в Ташкенте, Намангане и Ургенче

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Компания Coca-Cola в Узбекистане решила восстановить производство холодного чая FuseTea, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам генерального директора ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd" Фахридина Норматова, в этом году в планах компании запустить в производство новые виды продукции, в том числе бренд FuseTea.

"Мы уже запустили новые производственные линии мощностью 48 тысяч бутылок в час. Это огромнейшая уникальная автоматизированная линия, отвечающая всем требованиям мировых стандартов", — подчеркнул Норматов.

Coca-Cola на прилавках магазина
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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За счет этого в 2018 году компания планирует произвести и реализовать напитков в объеме свыше 50 миллионов юниткейсов (юниткейс — единица измерения производителей, которая соответствует упаковке объемом в среднем 5,6 литра). Для сравнения, в прошлом году производитель выпустил около 40 миллионов юниткейсов. В результате темп роста до конца года ожидается 150%.

Напомним, что фруктовый чай FuseTea в Узбекистане изчез с прилавков несколько лет назад. В целом же продуктовая линейка компании в республике насчитывает пять брендов, среди которых Coca-Cola самый популярный напиток.

Ведущий мировой производитель безалкогольных напитков в Узбекистане ведет активную деятельность с момента регистрации в 1993 году. Сегодня компания имеет три завода — в Ташкенте, Намангане и Ургенче, где работают в общей сложности почти 1,3 тысячи человек.

ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd" входит в состав холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг" и является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности страны.

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Теги:
Coca-Cola, Узбекистан



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