В Узбекистане количество преступлений сократилось на 15,7% в 2017 году

ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Количество зарегистрированных преступлений в Узбекистане по итогам 2017 года сократилось на 15,7% — до 73, 692 тысячи случаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Пулата Бобожонова.
Он отметил, что в прошлом году дополнительно создано 175 отделений внутренних дел и 824 опорных пункта. Численность инспекторов по профилактике правонарушений увеличена на 1, 102 тысячи сотрудников, при МВД создан Следственный департамент, на местах — институт дознавателей.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в апреле 2017 года подписал указ, предусматривающий оптимизацию деятельности и переоснащение органов внутренних дел страны для оказания своевременной и качественной помощи населению. Глава государства также дал указание о внедрении передового зарубежного опыта при проведении расследований преступлений.