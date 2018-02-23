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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

В Узбекистане количество преступлений сократилось на 15,7% в 2017 году

© Sputnik/ Алексей Вовк
Общество
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Министр внутренних дел Пулат Бобожонов отметил, что в прошлом году была увеличена численность инспекторов по профилактике правонарушений на 1, 102 тысячи сотрудников

ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Количество зарегистрированных преступлений в Узбекистане по итогам 2017 года сократилось на 15,7% — до 73, 692 тысячи случаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Пулата Бобожонова.

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По информации МВД, в 2017 году сократились случаи убийств — на 22%, нанесения умышленных тяжких телесных повреждений — на 7,1%, грабежей — на 22,8%, разбоев — на 21%, воровства — на 6,6%, хулиганства — на 37,9%. Следственный департамент МВД и его структуры в регионах завершили расследование по 69, 951 тысячи уголовных дел.

Он отметил, что в прошлом году дополнительно создано 175 отделений внутренних дел и 824 опорных пункта. Численность инспекторов по профилактике правонарушений увеличена на 1, 102 тысячи сотрудников, при МВД создан Следственный департамент, на местах — институт дознавателей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в апреле 2017 года подписал указ, предусматривающий оптимизацию деятельности и переоснащение органов внутренних дел страны для оказания своевременной и качественной помощи населению. Глава государства также дал указание о внедрении передового зарубежного опыта при проведении расследований преступлений.

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Теги:
преступление, МВД Узбекистана, Узбекистан



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