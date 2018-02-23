18:27 23 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Возложение цветов на волгоградском кладбище Ташкента к 100-летию Красной Армии

Посольство России в Ташкенте провело акцию ко Дню защитника Отечества

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
17310

В Узбекистане, по традиции, 23 февраля поздравляют мужчин, хотя официальным Днем защитника Отечества считается 14 января — дата образования узбекской армии

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Посольство Российской Федерации в Узбекистане провело памятную акцию, приуроченную ко Дню защитника Отечества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Возложение цветов на волгоградском кладбище Ташкента к 100-летию Красной Армии
Sputnik
Возложение цветов на волгоградском кладбище Ташкента к 100-летию Красной Армии
В мероприятии, прошедшем на Волгоградском мемориальном кладбище, приняли участие посол РФ Владимир Тюрденев, атташе по вопросам обороны полковник Сергей Чернышев, руководитель Российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктор Шулика, сотрудники российских загранучреждений и члены их семей, а также представители ветеранских организаций и молодежных движений республики.

Празднование Дня защитников Родины в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
Празднование Дня защитников Родины в Ташкенте
16
Пришедшие гости возложили цветы к Вечному Огню. Среди них были и простые ташкентцы, пожелавшие почтить память героев, отдавших жизнь за родину.

День защитника Отечества — один из самых любимых и популярных в России праздников, который ежегодно отмечается 23 февраля. 

В Узбекистане, по традиции, также в этот день поздравляют мужчин, хотя официальным Днем защитника Отечества считается уже 14 января — дата образования узбекской армии. Многие узбекские женщины, также, как и в России, дарят подарки мужчинам дома и на работе и говорят теплые слова вне зависимости от того, служили они в армии или нет.

До 1993 года праздник носил название "День Советской армии и Военно-морского флота". После распада СССР, кроме Российской Федерации, его продолжают отмечать и в ряде других стран СНГ.

По теме

Есть такая профессия — Родину защищать: 100-летие Красной Армии
Теги:
День защитника Отечества, Посольство России в Узбекистане, Владимир Тюрденев, Ташкент, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Сейсмографы
    Дрожь земли

    На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

  • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры
    Хорошие у вас горы!

    Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Плакат За Родину, за честь, за свободу! 1941 год
Советские плакаты как история жизни красноармейцев
Live_Встреча глав МИД России и Узбекистана
Live_Встреча глав МИД России и Узбекистана
Узбекско-корейские отношения
Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054