Посольство России в Ташкенте провело акцию ко Дню защитника Отечества

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Посольство Российской Федерации в Узбекистане провело памятную акцию, приуроченную ко Дню защитника Отечества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Sputnik Возложение цветов на волгоградском кладбище Ташкента к 100-летию Красной Армии

В мероприятии, прошедшем на Волгоградском мемориальном кладбище, приняли участие посол РФ Владимир Тюрденев, атташе по вопросам обороны полковник Сергей Чернышев, руководитель Российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктор Шулика, сотрудники российских загранучреждений и члены их семей, а также представители ветеранских организаций и молодежных движений республики.

Министерство обороны Узбекистана Празднование Дня защитников Родины в Ташкенте 16

Пришедшие гости возложили цветы к Вечному Огню. Среди них были и простые ташкентцы, пожелавшие почтить память героев, отдавших жизнь за родину.

День защитника Отечества — один из самых любимых и популярных в России праздников, который ежегодно отмечается 23 февраля.

В Узбекистане, по традиции, также в этот день поздравляют мужчин, хотя официальным Днем защитника Отечества считается уже 14 января — дата образования узбекской армии. Многие узбекские женщины, также, как и в России, дарят подарки мужчинам дома и на работе и говорят теплые слова вне зависимости от того, служили они в армии или нет.

До 1993 года праздник носил название "День Советской армии и Военно-морского флота". После распада СССР, кроме Российской Федерации, его продолжают отмечать и в ряде других стран СНГ.