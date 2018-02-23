Кто на новенького: кому поручат хашары в Ташкенте перед Наврузом

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Ташкенте в преддверии празднования Навруза пройдет серия хашаров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Они запланированы только на выходные дни, первые стартуют уже 24-25 февраля. Также хашары пройдут 3-4 и 10-11 марта. В ходе них запланировано провести работы по благоустройству города, очистить километры арыков, привести в порядок кладбища и места захоронения, посадить деревья.
При этом все хашары в школах и других учебных заведениях должны проводиться только во внеурочное время, чтобы не нарушать учебный процесс. То же самое касается и медицинских организаций, они будут работать в полноценном режиме.
"У нас запрещено привлекать сотрудников различных организаций на уборку других территорий. Если работники образовательных и медицинских учреждений примут решение выйти на хашар, они будут заниматься уборкой только своей территории, убирать свое рабочее место. Никто их вывозить куда-либо на уборку не планирует", — отметил председатель Ташкентского городского совета Союза молодежи Узбекистана Эльбек Шукуров.
"На первом этапе 24-25 февраля мы планируем провести благоустроительные работы на столичных кладбищах. Также у нас запланирована акция по посадке молодежью деревьев, главная цель — чтобы каждый молодой человек или девушка посадили свое дерево и ухаживали за ним", — рассказал Шукуров.
Отметим, что в прошлом году в двухдневном общереспубликанском всенародном благотворительном хашаре приняли участие более 22 миллионов человек, посажено 24 миллиона саженцев плодовых и декоративных деревьев, 17 миллионов цветочной рассады.