Правительство отменило монополию компании "Автотест"

В республике с 1 января 2018 года вступил в силу новый порядок, согласно которому водители, управляющие автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам, должны проходить курсы повышения квалификации один раз в два года.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане отменена монополия компании "Автотест" в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей, сообщает корреспондент Sputnik.

По данным Минюста, соответствующие меры были утверждены постановлением Кабинета Министров.

В стране с 1 января 2018 года вступил в силу новый порядок, согласно которому водители, управляющие автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам, должны проходить курсы повышения квалификации один раз в два года. Монопольное право на подготовку водителей было передано компании "Автотест".

Это решение мотивировалось тем, что она обладает на сегодняшний день самой передовой в республике методикой обучения и техническим оснащением, что соответствует необходимому уровню организации курсов повышения квалификации водителей. Тем не менее оно вызвало бурю негодования в узбекистанских группах в социальных сетях, против него высказывались многие крупные бизнесмены.

© Sputnik/ Руслан Кривобок В Узбекистане готовятся отменить монополию на подготовку водителей

В результате, после поднятой обществом волны, власти пошли на попятную и отменили монополию "Автотеста". Теперь деятельностью по переподготовке водителей смогут заниматься как государственные, так и частные автошколы, имеющие необходимые лицензии и сертификаты.

Кроме того, правительство смягчило требования к некоторым категориям предпринимателей. Так, например, теперь индивидуальные предприниматели и физические лица, управляющие автомобилем на основе краткосрочной аренды (проката) и лизинга, повышать квалификацию не будут.