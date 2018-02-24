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Знак Стоянка запрещена с табличкой, предписывающей время действия знака по рабочим дням с 8 часов утра до 20 часов вечера

ГУВД начало демонтаж запрещающих знаков в Ташкенте

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (17)
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В столице демонтируют потерявшие актуальность знаки "Остановка запрещена", в некоторых местах их заменяют на знаки "Стоянка запрещена"

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента начало демонтаж знаков, запрещающих парковку, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сотрудники управления в ходе проводимой инвентаризации демонтируют потерявшие актуальность знаки "Остановка запрещена", а также заменяют их во многих местах на знаки "Стоянка запрещена".

"В ходе работ особое внимание уделяется обеспечению видимости знаков участникам дорожного движения, а также соответствия их дорожной обстановке на конкретном участке. Принимаемые меры создадут дополнительные удобства участникам дорожного движения и позволят беспроблемно осуществлять посадку и высадку пассажиров", — отметили в ГУВД.

Отметим, что сегодня в центральной части столицы установлено большое число запрещающих парковку знаков, которые могут быть демонтированы без особого вреда для трафика или безопасности дорожного движения.

Нарушение правил парковки в Ташкенте
© Юрий Грызлов/Группа "Водители Ташкента" на Facebook
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В октябре прошлого года правительство Узбекистана утвердило Программу мер по проведению инвентаризации установленных дорожных знаков, информационных указателей, других технических средств регулирования дорожного движения.

Документ предусматривает поэтапную замену устаревших дорожных знаков на современные с высокоинтенсивным покрытием. Уже к 1 января 2019 года в стране планируется запустить единую электронную базу данных дорожных знаков, информационных указателей и других технических средств регулирования дорожного движения.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (17)

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Теги:
Ташкент, Узбекистан



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