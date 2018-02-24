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Студенты в аудитории ВУЗа

В Узбекистане появятся филиалы пяти ведущих российских вузов

© Sputnik/ Евгений Биятов
Общество
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Власти республики надеются также на расширение в 2018 году филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в Ташкенте, здесь будут введены новые направления магистратуры

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время будут открыты филиалы пяти ведущих российских вузов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом рассказал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев
© ИА "ЖАХОН"
Посол: в Узбекистане прорабатывается открытие новых филиалов вузов РФ
По словам Камилова, культурно-гуманитарная сфера является одним из приоритетных направлений партнерства двух стран.

"Укреплению сотрудничества в этом направлении послужит планируемое открытие в ближайшее время в Узбекистане филиалов Национального исследовательского технологического университета "Московский институт стали и сплавов", Московского государственного технического университета имени Баумана, Первого Московского Государственного медицинского университета имени Сеченова, Московского архитектурного университета, Российского технологического университета", — отметил глава МИД Узбекистана.

Кроме того, заметил Камилов, республика надеется, что в 2018 году произойдет расширение филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в Ташкенте, здесь будут введены новые направления магистратуры по специальностям прикладная математика и информатика, психология.

Ранее представители Минвуза республики заявляли, что филиал Московского института стали и сплавов сможет принять первых студентов уже в 2018 году. Он будет работать на базе одного из государственных лицеев в Алмалыке (город в Ташкентской области).

Что касается открытия новых направлений магистратуры в филиале МГУ, то этот вопрос подробно обсуждался в ходе заседания узбекско-российской межправительственной комиссии в начале прошлого года в Ташкенте, а также визита Шавката Мирзиёева в Москву.

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Теги:
Россия, Узбекистан, Образование



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