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Медицинские работники

"Школы здоровья" при махаллях будут пропагандировать здоровый образ жизни

Информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Общество
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Теперь врачи общей практики, патронажные сестры, учителя физкультуры будут популяризировать среди молодежи здоровый образ жизни

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения разработало инструкцию по организации деятельности "Школ здоровья", а также составило программу пропагандистских мероприятий в данном направлении, сообщает газета "Народное слово".

Счастливая семья, архивное фото
© Sputnik/ Евгений Епанчинцев
Как власти Узбекистана будут совершенствовать институт семьи
"Школы здоровья" будут организованы в каждой махалле на общественной основе.

Теперь врачи общей практики, патронажные сестры сельских врачебных пунктов, сельских и городских семейных поликлиник, активисты махаллей, ответственные работники по духовности и просветительству, учителя физкультуры, врачи образовательных учреждений в сотрудничестве будут объединены за этой общественной структурой и популяризировать среди учащейся молодежи в семьях, среди населения, в образовательных учреждениях здоровый образ жизни.

Будут составлены еженедельные планы, и каждый день недели будет иметь свое название. К примеру, понедельник — День престарелых, вторник — Беременных женщин, среда — Детей и юношей, четверг — День дома и экологии, пятница — Женщин и девушек, суббота — День здоровья.

Исходя из значимости каждого дня среди населения будут реализованы пропагандистские мероприятия.

Патронажные медсестры, которые ответственны за эту работу, будут изучать положения семей в отведенных для нее территориях. Полученные данные они передадут врачу общей практики. Таким образом будут определены семьи, в которых имеется необходимость для экстренного и планового патронажа.

Теги:
Узбекистан, Медицина и здоровье



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