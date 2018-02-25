02:23 25 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Пустое кресло

В "Узбектелекоме" назначен новый генеральный директор

Spuntik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (157)
16920

Нового главу национального телеком-оператора представил на общем собрании министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Азим Ахмедходжаев.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Новым генеральным директором компании "Узбектелеком" назначен Фарход Рузиев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом агентству стало известно в субботу от источника, знакомого с ситуацией.

Фарход Рузиев сменил на этом посту Шухрата Кадирова. Нового главу национального телеком-оператора представил на общем собрании министр по развитию информационных технологий и коммуникаций , который сам недавно вступил в эту должность.

Дети играют в компьютерные игры
Jean-Pierre Dalbéra
"Узбектелеком": интернет к концу 2018 года станет в десять раз быстрее
Министр отметил, что опыт покинувшего пост гендиректора Шухрата Кадирова понадобился в другом месте, и он выполнил поставленную перед ним задачу.

Отметим, что Фарход Рузиев до этого назначения работал директором компании Sarkor Telekom, а также в узбекском представительстве американской Winncom Technologies. В 2011 году он выступил одним из создателей проекта Uzonline — интернет-провайдер в Узбекистане.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (157)
Теги:
Узбектелеком, Азим Ахмедхаджаев, Узбекистан, IT-технологии, Отставки и назначения



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Сейсмографы
    Дрожь земли

    На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

  • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры
    Хорошие у вас горы!

    Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Показ выпускников Лондонского университета искусств Central Saint Martins на Неделе моды в Лондоне
Ярко и роскошно: как прошла Неделя моды в Лондоне
Спутник_Собака усыновила обезьянку
Большое материнское сердце: собака в Колумбии "усыновила" обезьянку
Кем не могут работать мигранты в России
Кем и где мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054