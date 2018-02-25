В "Узбектелекоме" назначен новый генеральный директор

Нового главу национального телеком-оператора представил на общем собрании министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Азим Ахмедходжаев.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Новым генеральным директором компании "Узбектелеком" назначен Фарход Рузиев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом агентству стало известно в субботу от источника, знакомого с ситуацией.

Фарход Рузиев сменил на этом посту Шухрата Кадирова. Нового главу национального телеком-оператора представил на общем собрании министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Азим Ахмедходжаев, который сам недавно вступил в эту должность.

Министр отметил, что опыт покинувшего пост гендиректора "Узбектелекома" Шухрата Кадирова понадобился в другом месте, и он выполнил поставленную перед ним задачу.

Отметим, что Фарход Рузиев до этого назначения работал директором компании Sarkor Telekom, а также в узбекском представительстве американской Winncom Technologies. В 2011 году он выступил одним из создателей проекта Uzonline — интернет-провайдер в Узбекистане.