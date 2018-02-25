Популярные болеутоляющие лекарства приводят к инсульту

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Ряд популярных по всему миру обезболивающих и противовоспалительных препаратов могут привести к инсульту или сердечному приступу.
К такому выводу пришли тайваньские ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на British Journal of Clinical Pharmacology.
В числе таких опасных препаратов — ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен.
Специалисты проанализировали данные 50 тысяч пациентов.
У каждого 330-го человека, которой принимал ибупрофен, в течение месяца наблюдались проблемы с сердцем.
Наименее опасным из всех исследуемых препаратов оказалась мефенамовая кислота. Сердечная недостаточность наблюдалась лишь у одного из 400 человек, принимавших это лекарство.