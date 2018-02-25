Популярные болеутоляющие лекарства приводят к инсульту

В числе опасных препаратов ученые называют ибупрофен и диклофенак

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Ряд популярных по всему миру обезболивающих и противовоспалительных препаратов могут привести к инсульту или сердечному приступу.

К такому выводу пришли тайваньские ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на British Journal of Clinical Pharmacology.

В числе таких опасных препаратов — ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен.

Специалисты проанализировали данные 50 тысяч пациентов.

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Анальгетик целекоксиб оказался самым опасным: у одного из 105 человек, которые его использовали, случился инсульт. Диклофенак и напроксен спровоцировали сбои в работе сердечной мышцы у каждого 250-го пациента.

У каждого 330-го человека, которой принимал ибупрофен, в течение месяца наблюдались проблемы с сердцем.

Наименее опасным из всех исследуемых препаратов оказалась мефенамовая кислота. Сердечная недостаточность наблюдалась лишь у одного из 400 человек, принимавших это лекарство.