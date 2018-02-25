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Ушел из жизни генерал-майор Исмаил Эргашев

Ушел из жизни генерал-майор Исмаил Эргашев

Министерство обороны Республики Узбекистан
Общество
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Самый опытный из военачальников скончался накануне, погребение состоялось на кладбище в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Ташкенте в воскресенье прошла церемония прощания с одним из самых опытных военачальников Узбекистана, генерал-майором в отставке Исмаилом Эргашевым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Генерал-майор Исмаил Эргашев
Министерство обороны республики Узбекистан
Генерал-майор Исмаил Эргашев
Он ушел из жизни 24 февраля в возрасте 73 лет. Погребение усопшего состоялось на кладбище в Самаркандской области, где родился и вырос выдающийся военачальник.

В траурной церемонии приняли участие близкие и родственники усопшего, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, представители государственных и общественных организаций.

Траурная церемония прощания с генерал-майором Исмаилом Эргашевым
Министерство обороны республики Узбекистан
Траурная церемония прощания с генерал-майором Исмаилом Эргашевым
Эргашев родился 5 августа 1945 года в Челакском районе Самаркандской области. Долгое время занимал различные посты в Вооружённых силах Узбекистана. В 1992-1994 годах был начальником управления артиллерии, после чего до 1997 года занимал пост командующего артиллерии.

В 1997-1999 годах он работал заместителем министра обороны по тылу и капитальному строительству, в 1999-2000 годах — заместителем министра обороны по боевой подготовке, а в 2000-2004 годах — командующим войсками Центрального военного округа.

Прощание с генерал-майором Исмаилом Эргашевым состоялось на его родине в Самаркандской области
Министерство обороны Республики Узбекистан
Прощание с генерал-майором Исмаилом Эргашевым состоялось на его родине в Самаркандской области
С 2004 по 2005 годы занимал пост первого заместителя министра обороны — начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана.

За годы службы Эргашев был награжден орденами "Шон-шараф" I и II степени, а также "Жалолиддин Мангуберди".

Теги:
генерал, скончался, Исмаил Эргашев, Самаркандская область, Узбекистан



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