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Статуэтка премии Олтин Калам

Лучшие журналисты получат премию "Олтин калам"

© uz24.uz
Общество
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В рамках конкурса на XIII Национальную премию "Олтин калам" объявлена номинация "За лучший материал иностранных журналистов об Узбекистане"

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Творческий союз журналистов совместно с Центром переподготовки журналистов Узбекистана объявил конкурс на XIII Национальную премию в области журналистики "Олтин калам" ("Золотое перо").

Как сообщает пресс-служба МИД республики, итоги конкурса будут по традиции подведены 3 мая — во Всемирный день свободы прессы.

Журналисты в пресс-центре
Sputnik / Стрингер
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В 2018 году во второй раз в список номинаций включена поощрительная премия "За лучший материал иностранных журналистов об Узбекистане".

В прошлом году в номинации "За лучший материал зарубежных журналистов об Узбекистане" победителем признан Симус Кирни (Seamus Kearney) — автор и ведущий передачи Postcards телеканала Euronews, а также отмечена плодотворная работа Каролины Шарлотты Пинк (Caroline Charlotte Pink) — независимой журналистки (Великобритания); Ли Кёнг-сeка (Lee Kyung-sek) — главного редактора журнала The Korea Post (Республика Корея); Ша Дати (Sha Dati) — аккредитованного в Узбекистане корреспондента информационного агентства "Синьхуа" (КНР).

Теги:
Узбекистан, Масс-медиа



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