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Узбекские врачи начали проводить трансплантацию стволовых клеток

Узбекские врачи начали проводить трансплантацию стволовых клеток

Фото: Министерство здравоохранения Узбекистана
Общество
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Проведение в Узбекистане современных операций по трансплантации органов начато по инициативе и поручению президента Шавката Мирзиеёва

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекские ученые освоили передовое направление мировой медицины — трансплантацию стволовых клеток крови, сообщает информационная служба Министерства здравоохранения республики.

В 2017 году в Республиканском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови такая манипуляция была применена к пятерым пациентам, тяжело страдающим заболеванием крови.

"Трансплантология — сложное направление медицины, спрос на которое растет. Ранее пациенты были вынуждены обращаться в зарубежные клиники и тратить на такие операции от 40 до 150-200 тысяч долларов. Теперь и в Узбекистане налажено проведение таких уникальных и сложных операций", — отмечается в сообщении.

Кандидат в президенты Узбекистана от партии Адолат Нариман Умаров
© Пресс-служба партии "Адолат"
Умаров хочет разрешить трансплантацию органов и ЭКО в Узбекистане
На сегодняшний день в институте для внедрения новых технологий в практику создан Центр лечения гемопоэтических стволовых клеток. В целях глубокого освоения этого метода лечения около 35 специалистов, в частности, гематологи, врачи, лаборанты и медсестры повысили квалификацию в Турции, Германии, России, Чехии, США.

Пресс-служба ведомства указывает, что лечебные кабинеты центра лечения гемопоэтических стволовых клеток оборудованы самыми современными технологиями. Например, здесь установлена специальная система вентиляции воздуха, привезенная из Франции.

Отметим, что проведение в Узбекистане современных операций по трансплантации органов начато по инициативе и поручению президента Шавката Мирзиеёва.

Врачи-гематологи в Узбекистане
Фото:Министерство здравоохранения Узбекистана
Врачи-гематологи в Узбекистане

Напомним, первая в истории медицины Узбекистана операция по пересадке части печени пациенту от родственника-донора прошла недавно в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени академика В. Вахидова.

Операция прошла под руководством директора центра академика Феруза Назирова и директора Российского Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова академика Сергея Готье.

Теги:
Узбекистан, Медицина и здоровье, Медицинские исследования



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