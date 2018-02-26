Ученые обнаружили способ останавливать кровотечение с помощью наночастиц

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Ученые из Университета ИТМО нашли способ эффективно бороться с внутренними кровотечениями — одной из самых распространенных причин смерти при травмах.
С его помощью можно локально ускорить образование тромба и снизить общую потерю крови. При этом наночастицы не токсичны для клеток человека и не вызывают побочных эффектов.
Предполагается, что в будущем удастся создать установки для магнитно-резонансной томографии, которые позволят целенаправленно воздействовать на ту часть тела пострадавшего, где произошло кровотечение.
Ученые из ИТМО планируют протестировать полученный материал на модельных животных, а также провести клинические испытания.