Ученые обнаружили способ останавливать кровотечение с помощью наночастиц

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Ученые из Университета ИТМО нашли способ эффективно бороться с внутренними кровотечениями — одной из самых распространенных причин смерти при травмах.

© Sputnik/ Михаил Фомичев Академия наук Узбекистана: в стране необходимо развивать нанотехнологии

"Исследователи разработали управляемые магнитом наночастицы с важнейшим компонентом системы свертывания крови человека и животных — тромбином. Препарат на основе таких частиц можно будет вводить внутривенно и доставлять прямо к месту повреждения сосуда", — сообщает газета "Известия"

С его помощью можно локально ускорить образование тромба и снизить общую потерю крови. При этом наночастицы не токсичны для клеток человека и не вызывают побочных эффектов.

Предполагается, что в будущем удастся создать установки для магнитно-резонансной томографии, которые позволят целенаправленно воздействовать на ту часть тела пострадавшего, где произошло кровотечение.

Ученые из ИТМО планируют протестировать полученный материал на модельных животных, а также провести клинические испытания.