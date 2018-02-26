Дом Узбекистана поможет рассказать о республике всему миру

Мобильный павильон будет путешествовать из города в город, проект планируется запустить уже до конца этого года

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистан планирует реализовать новую инициативу по продвижению собственного странового бренда, сообщает корреспондент Sputnik.

Фонд развития культуры и искусства при Минкультуры намерен организовать специализированную передвижную площадку для продвижения интересов республики и повышения ее узнаваемости — Дом Узбекистана.

Сегодня подобные проекты активно используют многие страны мира. Так, например, Россия по традиции организует Русский дом во время поведения Всемирного экономического форума в Давосе, а также крупных международных спортивных соревнований. Активно эта инициатива использовалась в ходе пиар-кампании Олимпиады в Сочи и чемпионата мира — 2018.

"Дом Узбекистана — это территория, которую мы планируем арендовать в крупных городах мира. Здесь будет представлен потенциал Узбекистана, как туристический, так и культурно-исторический. Любой гражданин сможет прийти сюда, посмотреть и ознакомиться. Это будет очень интересно", — отметил Sputnik руководитель отдела реализации программ фонда Тимур Камалов.

По его словам, это будет передвижная конструкция, своеобразный мобильный павильон, который будет путешествовать из города в город. Проект планируется запустить уже до конца этого года, заметил Камалов, сейчас ведутся активные консультации по этому поводу с Госкомтуризма.

Напомним, что ранее президент Шавкат Мирзиёев призвал активизировать работу по рекламированию инвестиционного, торгового и туристического потенциала Узбекистана под единым брендом, координируя деятельность всех заинтересованных структур.

Кроме того, глава государства поручил узбекским послам в иностранных государствах активнее продвигать Узбекистан и его национальные ценности, призвал помогать этому процессу соотечественников за рубежом.