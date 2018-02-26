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Крестьянин

Coca-Cola инвестирует сто тысяч долларов в водоснабжение Каракалпакстана

ООН
Общество
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Лишь 50,8% населения Каракалпакстана имеет доступ к централизованной системе водоснабжения

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Фонд Coca-Cola инвестирует сто тысяч долларов в проект по совершенствованию систем водоснабжения в Тахтакупырском районе Каракалпакстана в рамках Совместной программы ООН по Аральскому морю. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН.

Работники села
ООН
Работники села

Высыхание Аральского моря повлекло за собой целый комплекс социально-экономических и экологических последствий в Каракалпакстане. Как результат, лишь 50,8% местного населения имеет доступ к централизованной системе водоснабжения, в то время как отдаленные сообщества имеют локально установленные источники воды, включая воду, добываемую из артезианских скважин глубиной в 400-500 метров.

Мальчик с арбузом в руках
ООН
Мальчик с арбузом в руках

Новый проект "Улучшение доступа к питьевой воде в сельских местностях Приаралья", финансируемый Программой нового мира при содействии фонда "Кока-Кола" и организации по Глобальным проблемам водных ресурсов, предусматривает проведение мероприятий по восстановлению водораспределительной станции до конца 2018 года. Планируются приобретение и установка нового оборудования для очистки воды, ремонт станции и монтаж водопроводов. По завершении проекта 1948 человек получат возможность использования чистой артезианской воды для своих нужд, что также позволит улучшить санитарные условия в населенном пункте Макпал-коль.

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Теги:
вода, Аральское море, ООН, Каракалпакстан, Узбекистан



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  • Доски
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