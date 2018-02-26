После дождичка поплыли: Бухару затопило

Город затопило, как после сильного ливня, хотя дождь был мелкий и продолжался полдня

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Бухаре с раннего утра лил мелкий дождь, однако к обеду воды на улицах стало столько, что машины практически плыли по дорогам.

Sputnik Последствия дождя в Бухаре

На фото видно, как улицы города совершенно не справляются с дождем. Коллекторная сеть, некогда функционирующая во всех городах Узбекистана, в сегодняшней Бухаре либо не работает, либо частично уничтожена.

Sputnik Последствия дождя в Бухаре