Вестминстерский университет в Ташкенте подготовит кадры в сфере культуры

Программа рассчитана на специалистов с высшим гуманитарным образованием, стремящихся приобрести теоретические и практические навыки в сфере творческого предпринимательства и менеджмента в сфере культуры

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Вестминстерский университет в Ташкенте в будущем году откроет факультет магистратуры по направлению "Креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом в интервью агентству сообщила заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана Гаянэ Умерова.

По ее словам, на сегодняшний день фонд ведет свою деятельность в рамках нескольких основных направлений, одним из которых является образование.

"Все наши главные проекты будут реализованы в 2019 году, и в сфере образования в том числе. В этом направлении мы тесно работаем с Вестминстерским университетом. Сейчас мы подошли к тому моменту, что нам нужно взращивать кадры. И Вестминстерский университет рассмотрел одну из наших идей в этом направлении", — сказала Умерова.

Так, подчеркнула она, со следующего года вуз включит в свою программу факультет магистратуры по направлению "Креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры". Программа рассчитана на специалистов с высшим гуманитарным образованием, стремящихся приобрести теоретические и практические навыки в сфере творческого предпринимательства и менеджмента в сфере культуры.

Также, заметила собеседница, сегодня на базе Министерства культуры существует Институт культуры и искусства, в котором фонд занимается реформированием двух факультетов — это арт-менеджмент и мультимедиа в искусстве.

"Здесь мы приглашаем к дискуссии международных экспертов и переписываем учебные материалы. Я думаю, что на реализацию этой программы также уйдет около года", — сообщила представитель фонда.

Отметим, что Фонд развития культуры и искусства, как структурное подразделение Минкультуры Узбекистана, ведет свою деятельность в рамках четырех основных направлений — искусство, образование, развитие культурного меценатства и гармонизация законодательства.