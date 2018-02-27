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Водитель за рулем автомобиля

"Автотест" против автошкол: вопросов больше, чем ответов

CC0 / pixabay
Общество
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О курсах повышения квалификации для водителей в Узбекистане и трудностях, с которыми можно столкнуться в процессе переподготовки, — в материале корреспондентов Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане в конце прошлой недели была отменена монополия компании "Автотест" в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей.

Водитель за рулем автомобиля
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Правительство отменило монополию компании "Автотест"
Теперь с 1 июня 2018 года этой деятельностью смогут заниматься как государственные, так и частные автошколы, имеющие необходимые лицензии и сертификаты.

Корреспонденты Sputnik разбирались, какие требования будут предъявляться к автошколам, готовым начать переподготовку водителей, а также кто будет вынужден посещать эти курсы.

Зачем это нужно?

В стране вводится новый порядок, согласно которому водители, управляющие автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам, должны проходить курсы повышения квалификации один раз в два года.

Кроме того, повышение квалификации в обязательном порядке будут проходить лица, лишенные права управления автотранспортными средствами. При этом сначала они должны отбыть полный срок административного взыскания, затем пройти переподготовку и сдать теоретические и практические экзамены для восстановления водительского удостоверения.

Уже с 1 июля 2018 года в Узбекистане появится административная ответственность за езду на авто без сертификата о прохождении курсов повышения квалификации. Поэтому обучение становится жизненно важной необходимостью для тех, кто постоянно находится за рулем авто, принадлежащих юрлицам.

Правительство избавило от необходимости проходить обучение индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, управляющих автотранспортными средствами на основе краткосрочной аренды.

Это сделано для того, чтобы запустить в четырех туристических центрах Узбекистана популярный на Западе сервис по кратковременной аренде автомобилей (каршеринг). Планируется, что граждане Узбекистана и иностранные туристы смогут брать в прокат автомобиль на срок до 30 дней без нотариального оформления и регистрации в органах внутренних дел.

Какие требования?

Для того чтобы получить право на переподготовку водителей, любая частная или государственная автошкола должна соответствовать ряду правил.

Водитель за рулем автомобиля
© Sputnik/ Руслан Кривобок
В Узбекистане готовятся отменить монополию на подготовку водителей
Так, например, она обязана внедрить в учебный процесс автоматизированную информационную систему, позволяющую осуществлять мониторинг и планирование обучения, а также единую тестирующую программу с анимационными эффектами для определения уровня освоения знаний.

Кроме того, автошкола должна иметь в наличии необходимое число электронных учебно-методических пособий с анимационными эффектами и видеоконтентом, охватывающих весь учебный процесс, и обеспечить ими каждого обучающегося.

При этом каждый преподаватель должен иметь учебные программы, подробные технологические карты, включающие в себя инструкции по использованию различных педагогических технологий.

Есть свои требования и к помещениям, где будет проходить переподготовка водителей. В частности, это должны быть две и более аудиторий с площадью не менее 40 квадратных метров каждая, расположенных на одной территории.

В каждой из них в обязательном порядке должны быть видеопроектор, компьютер, системы аудио- и видеонаблюдения, наглядные пособия по правилам дорожного движения, а также системы записи процесса для обеспечения прозрачности учебного процесса и итогового тестирования.

Кроме того, автошкола обязана будет подготовить еще одну отдельную аудиторию для итогового тестирования знаний обучающихся, оборудованную компьютерами.

Поспешишь — людей насмешишь

Новое постановление правительства вроде бы и отменило так взволновавшую общественность монополию "Автотеста", однако сделало это в довольно мягкой форме. За оставшееся время другим автошколам вряд ли удастся выполнить все требования законодательства, а значит, на протяжении определенного времени "Автотест" продолжит свою монопольную деятельность.

Кроме того, вызывает вопросы и поголовная отправка всех водителей авто, принадлежащих юридическим лицам, на обучение. Если это касается водителей общественного транспорта, рейсовых грузовых автомобилей, такси — это вполне понятно. Они постоянно находятся на дороге, от них зависят жизни людей.

Но если в фирме автомобилем пользуются бухгалтер, директор, менеджер и еще несколько человек, то получается, что они все будут вынуждены получать этот злосчастный сертификат о прохождении обучения. Однако при этом непонятно, чем они отличаются от обычного водителя, обладателя собственной машины, который каждый день выезжает на дорогу.

В общем, вопросов больше, чем ответов, по крайней мере пока.

Теги:
Автотест, Узбекистан



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