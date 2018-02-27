Глава делегации ЕС: Узбекистану важно не потерять советскую архитектуру

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Глава делегации Европейского союза в Узбекистане Эдуардс Стипрайс считает, что республике сегодня важно не потерять архитектурное наследие, появившееся в стране за последние сто лет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как отметил Стипрайс в ходе международного круглого стола в Ташкенте, то, что сегодня считается авангардом, завтра может быть признано культурным наследием и классикой. Поэтому, заметил дипломат, важно не концентрироваться только на Регистане или старом городе Хивы, а не потерять и то, что создано за последние 100 лет.
"Одна из тех тем, которая не была затронута, — это архитектурное наследие, в том числе, может быть, даже и советского времени, которое, по сути, не находит своего отражения. И огромный риск сейчас потерять это. У узбекского народа есть прекрасная черта характера — желание все время что-то улучшать. Но иногда это входит в противоречие с тем, что может быть иногда не надо улучшать, то, что уже хорошо", — отметил глава делегации ЕС.
Не все сегодня могут оценить, заметил он, когда, например, характерный памятник так называемой архитектуры брутализма зашивается как консервная банка в металл, или когда из него делают что-то белое и мраморное.
Отметим, что сегодня Ташкент переживает серьезные архитектурные изменения. Многие здания, построенные в советское время, уже давно утратили свою уникальность, так как были "зашиты" в каркас из алюкобонда и других металлопластиковых конструкций.
Еще одна проблема — в центре начато строительство нескольких деловых центров, при этом под снос идут памятники советской архитектуры — например, здание Дома кино. Возможно, было бы целесообразнее сохранить их, грамотно вписав в новую атмосферу.