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Государственный академический большой театр имени Алишера Навои (ГАБТ)

Глава делегации ЕС: Узбекистану важно не потерять советскую архитектуру

© Sputnik/
Общество
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Тема:
Узбекистан — звезда советского Востока (6)
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По мнению главы делегации Европейского союза в Узбекистане Эдуардса Стипрайса, целесообразно было бы сохранить архитектурные памятники советской эпохи, грамотно вписав их в новую атмосферу

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Глава делегации Европейского союза в Узбекистане Эдуардс Стипрайс считает, что республике сегодня важно не потерять архитектурное наследие, появившееся в стране за последние сто лет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как отметил Стипрайс в ходе международного круглого стола в Ташкенте, то, что сегодня считается авангардом, завтра может быть признано культурным наследием и классикой. Поэтому, заметил дипломат, важно не концентрироваться только на Регистане или старом городе Хивы, а не потерять и то, что создано за последние 100 лет.

"Одна из тех тем, которая не была затронута, — это архитектурное наследие, в том числе, может быть, даже и советского времени, которое, по сути, не находит своего отражения. И огромный риск сейчас потерять это. У узбекского народа есть прекрасная черта характера — желание все время что-то улучшать. Но иногда это входит в противоречие с тем, что может быть иногда не надо улучшать, то, что уже хорошо", — отметил глава делегации ЕС.

ГАБТ в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Архитектурное сердце Ташкента, или Прогулки по советскому прошлому
По его словам, различные здания могут кому-то нравиться, а кому-то нет, но все равно они остаются образцами характерной архитектурной школы.

Не все сегодня могут оценить, заметил он, когда, например, характерный памятник так называемой архитектуры брутализма зашивается как консервная банка в металл, или когда из него делают что-то белое и мраморное.

Отметим, что сегодня Ташкент переживает серьезные архитектурные изменения. Многие здания, построенные в советское время, уже давно утратили свою уникальность, так как были "зашиты" в каркас из алюкобонда и других металлопластиковых конструкций.

Сносят Дом кино
© troll.uz
Конец фильма: в Ташкенте начали сносить Дом кино
Кроме того, большая часть современных зданий — Дворец форумов, Дворец симпозиумов, Дворец молодежи построены в едином стиле, в форме больших белых глыб их мрамора и не вызывают энтузиазма и интереса у туристов.

Еще одна проблема — в центре начато строительство нескольких деловых центров, при этом под снос идут памятники советской архитектуры — например, здание Дома кино. Возможно, было бы целесообразнее сохранить их, грамотно вписав в новую атмосферу.

Тема:
Узбекистан — звезда советского Востока (6)
Теги:
Узбекистан, Культура и искусство



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