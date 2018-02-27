ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Авиакомпания "ЮТэйр" планирует закрыть представительство в Узбекистане, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Заседание наблюдательного совета компании по этому поводу планируется 2 марта.
"О закрытии представительства ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в Республике Узбекистан", — говорится в материалах повестки.
Комментарием компании РИА Новости пока не располагает.
Авиакомпания "ЮТэйр" входит в группу "ЮТэйр" (UTair), которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию самолетов и вертолетов, а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. В 2018 году авиакомпания намерена нарастить пассажиропоток на 12%, до 8,2 миллиона человек.