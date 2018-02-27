"Узбекистон темир йуллари" перевезла 67 миллионов тонн груза за 2017 год

Также "Узбекские железные дороги" в прошедшем году завершили первый этап строительства новой железной дороги Бухара — Мискен

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Руководство "Узбекистон темир йуллари" во время недавнего заседания подвело итоги работы за прошедший год.

"В 2017 году на железнодорожных станциях было перевезено 67,93 миллиона тонн груза. В пункты назначения в минувшем году были доставлены 21,59 миллиона человек. Это на 630 тысяч пассажиров больше, чем в аналогичный период предыдущего года", — говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Уточняется, что Ташкентским метрополитеном перевезено 61,9 миллиона пассажиров.

Также "Узбекские железные дороги" закупили два высокоскоростных поезда Afrosiyob и завершили первый этап строительства новой железной дороги Бухара — Мискен.

Кроме того, прошла электрификация железнодорожных линий Карши — Термез, Пап — Наманган — Андижан, а также реконструированы порядка 160 км железной дороги.